**Quirinale: Letta lavora a unità c.sinistra e stoppa Casellati, 'assurdo, così salta tutto'** (2) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Insomma, lavori in corso non solo per mettere in piedi il vertice di maggioranza ma anche all'interno degli schieramenti. Il centrodestra oggi sui è diviso nel voto in aula e i rumors in Transatlantico dicono che comunque la stessa Casellati non avrebbe il consenso dell'intero schieramento. Il nome della presidente del Senato trova sugli scudi lo stesso leader dem: "Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto", ha scritto su Twitter. Letta ha convocato i grandi elettori Pd solo alle 21 di stasera. Serviranno tutte le ore a disposizione per avere gli elementi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Insomma, lavori in corso non solo per mettere in piedi il vertice di maggioranza ma anche all'interno degli schieramenti. Il centrodestra oggi sui è diviso nel voto in aula e i rumors in Transatlantico dicono che comunque la stessanon avrebbe il consenso dell'intero schieramento. Il nome della presidente del Senato trova sugli scudi lo stesso leader dem: "Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per farre", ha scritto su Twitter.ha convocato i grandi elettori Pd solo alle 21 di stasera. Serviranno tutte le ore a disposizione per avere gli elementi ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Enrico Letta: «Chiudiamoci in una stanza a pane e acqua e buttiamo la chiave». Che poi è la sorte toccat… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - sissiisissi2 : Quirinale, Italia Viva: asse Renzi-Letta, no nomi dividono maggioranza 'No a candidature che dividono la maggioranz… - telodogratis : Quirinale 2022, Letta: “Candidatura Casellati operazione assurda” -