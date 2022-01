Quirinale, Bassetti: “È giusto che nessuno voti per i virologi” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) GENOVA – Sul Quirinale Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta con un “meno male” l’assenza di virologi tra i nomi usciti dal primo scrutinio del voto per il Colle. “In questo momento noi serviamo per gestire la pandemia – osserva all’Adnkronos Salute – quindi è giusto che nessuno voti per i virologi che devono gestire questa fase e portarci fuori definitivamente”. Quanto al successore di Sergio Mattarella, “preferisco non esprimere preferenze – dice Bassetti – tanto chiunque sarà, sarà il presidente di tutti. Quello che mi auguro – aggiunge però il medico – è che ci sia col nuovo presidente e, poi vedremo cosa sarà con il nuovo governo, uno slancio diverso nella gestione di questa ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) GENOVA – SulMatteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta con un “meno male” l’assenza ditra i nomi usciti dal primo scrutinio del voto per il Colle. “In questo momento noi serviamo per gestire la pandemia – osserva all’Adnkronos Salute – quindi ècheper iche devono gestire questa fase e portarci fuori definitivamente”. Quanto al successore di Sergio Mattarella, “preferisco non esprimere preferenze – dice– tanto chiunque sarà, sarà il presidente di tutti. Quello che mi auguro – aggiunge però il medico – è che ci sia col nuovo presidente e, poi vedremo cosa sarà con il nuovo governo, uno slancio diverso nella gestione di questa ...

Advertising

Lopinionista : Quirinale, Bassetti: 'È giusto che nessuno voti per i virologi' - Rossana86448038 : RT @Rossana86448038: Matteo Bassetti ridicolizza Roberto Fico: 'Ma davvero in un parcheggio?'. Quirinale, l'ultima follia dei terroristi de… - Boh47379087 : #Sileri #Bassetti #Pregliasco #Speranzaingalera #speranza Tutti dovrebbero essere processati in tribunale.… - Rossana86448038 : Matteo Bassetti ridicolizza Roberto Fico: 'Ma davvero in un parcheggio?'. Quirinale, l'ultima follia dei terroristi… - Oib_MO : @GrandeTornado1 @metaanto @FmMosca @Quirinale @Palazzo_Chigi Toti è già alla 6* e vedo che è in ottima forma pronto… -