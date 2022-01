Quirinale 2022, Delrio: “Non è un gioco alla tattica, a imporre il proprio candidato. Nomi del centrodestra? Meglio il pane e acqua di Letta” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “L’importante è che tutti lavorino per il bene del Paese e non per essere protagonisti, perché la politica deve mostrare un aspetto nobile. Questo non è un gioco alla tattica e alla strategia, a imporre il proprio candidato. Deve essere un bene per il Paese”, così Graziano Delrio, deputato Pd, sull’eventualità del conclave proposto da Letta nel terzo giorno di voto per il presidente della Repubblica. “Tra i Nomi del centrodestra e il ‘pane e acqua’ evocato da Letta? Meglio il pane e acqua”, conclude. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “L’importante è che tutti lavorino per il bene del Paese e non per essere protagonisti, perché la politica deve mostrare un aspetto nobile. Questo non è unstrategia, ail. Deve essere un bene per il Paese”, così Graziano, deputato Pd, sull’eventualità del conclave proposto danel terzo giorno di voto per il presidente della Repubblica. “Tra idele il ‘’ evocato dail”, conclude. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

