Quirinale 2022, centrodestra diviso su 'terna': Fdi spiazza alleati con Crosetto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Diamo un segnale, arriviamo a esprimere la nostra forza unitaria su uno dei tre nomi presentati ieri… Davanti a un caffè, Giorgia Meloni chiede agli alleati riuniti stamane nel suo ufficio alla Camera, prima del terzo scrutinio sul Colle, di restare compatti anche oggi, ma di votare uno della terna Nordio-Pera-Moratti lanciata ufficialmente con tanto di conferenza stampa unitaria 24 ore prima. La proposta della presidente di Fratelli di Italia, raccontano fonti parlamentari, non sarebbe stata accolta soprattutto per i dubbi manifestati da Forza Italia, per bocca di Antonio Tajani. Il numero due azzurro (sempre in contatto con Silvio Berlusconi), riferiscono, avrebbe espresso preoccupazione per la tenuta dei suoi di fronte al rischio di mostrare in Aula divisioni interne con franchi tiratori in agguato, pronti ad affossare il partito. Più possibilista ...

