Pierpaolo Sileri | “In galera” | l’orrore dopo l’annuncio sui No Vax E’ successo in diretta Tv

"Vi renderemo la vita difficile". Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, si rivolge così all'ospite No vax e no green pass nello studio di Di Martedì, su La7. "Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, per venire in tv la regola viene" rispettata, dice Sileri. "State a casa… Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso", aggiunge rivolgendosi all'interlocutore. Sui social, come racconta Open, si scatena uno "shit storm" contro Sileri, mentre lui prosegue nei ragionamenti. "Vergogna!", "In galera", "Tipico da un comunista ripulito che però non riesce controllare la sue ...

