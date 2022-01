Papa Francesco difende i bambini gay: 'Genitori, mai condannare un figlio' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Papa Francesco si schiera a fianco dei bambini gay . Nell'udienza generale di oggi, Bergoglio si rivolge ai Genitori invitandoli a "non condannare mai un figlio", soprattutto per il loro orientamento ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022)si schiera a fianco deigay . Nell'udienza generale di oggi, Bergoglio si rivolge aiinvitandoli a "nonmai un", soprattutto per il loro orientamento ...

