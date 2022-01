Napoli, falsi vaccini per 150 euro ai No Vax: due infermieri in manette. I nomi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) falsi vaccini per ottenere i Green Pass. I carabinieri del N.A.S. di Napoli hanno arrestato Giuliano Di Girolamo e Rosario Cirillo, rispettivamente infermiere professionale addetto all’effettuazione delle vaccinazioni presso un HUB vaccinale di Napoli e di operatore socio sanitario. falsi vaccini a Napoli, due arresti I due, per denaro, reclutavano i no vax e fingevano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)per ottenere i Green Pass. I carabinieri del N.A.S. dihanno arrestato Giuliano Di Girolamo e Rosario Cirillo, rispettivamente infermiere professionale addetto all’effettuazione delle vaccinazioni presso un HUB vaccinale die di operatore socio sanitario., due arresti I due, per denaro, reclutavano i no vax e fingevano L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

CALCIOGEMINI : Napoli, falsi vaccini per 150 euro: arrestati due operatori sanitari #napoli - statodelsud : Napoli, presenta documenti falsi in posta poi scappa: arrestato - Pino__Merola : Napoli, presenta documenti falsi in posta poi scappa: arrestato - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 46enne che presso un ufficio postale aveva richiesto la tessera… - mrcfsn : RT @MediasetTgcom24: Napoli, falsi vaccini per 150 euro: arrestati due operatori sanitari #napoli -