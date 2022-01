Milan, Kessiè esce in lacrime con la Nazionale: le condizioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Kessiè fa tremare il Milan, il centrocampista esce in lacrime dalla sfida di Coppa d’Africa contro l’Egitto con la sua Costa d’Avorio Il Milan potrebbe perdere un’altra pedina importante per le prossime sfide. Nel match di Coppa d’Africa tra Costa d’Avorio ed Egitto, Kessiè è uscito in lacrime. Alla mezz’ora è stato sostituito e secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe per un guaio muscolare L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)fa tremare il, il centrocampistaindalla sfida di Coppa d’Africa contro l’Egitto con la sua Costa d’Avorio Ilpotrebbe perdere un’altra pedina importante per le prossime sfide. Nel match di Coppa d’Africa tra Costa d’Avorio ed Egitto,è uscito in. Alla mezz’ora è stato sostituito e secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe per un guaio muscolare L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan, infortunio e lacrime per Kessié in Coppa d'Africa Non arrivano buone notizie per il Milan da Douala, dove Franck Kessié è stato impegnato con la sua Costa d'Avorio in una sfida valida per gli ottavi di Coppa d'Africa contro l' Egitto . La partita del centrocampista rossonero infatti ...

