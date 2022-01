Le indicazioni del terzo scrutinio per il Quirinale (in attesa del “conclave”) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Molte meno schede bianche (“solo” 411), un largo omaggio a Sergio Mattarella e il voto compatto di Fratelli d’Italia per il fondatore del partito Guido Crosetto: queste le indicazioni del terzo scrutinio per il Quirinale, l’ultimo prima dell’abbassamento a quota 505 preferenze per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica uscente ha raccolto tantissimi voti, 126, forse un segnale di una fetta di grandi elettori che vorrebbe un “bis”. Tra i nomi pronunciati da Fico durante lo spoglio anche quello di Giorgio Almirante, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, del generale che ha guidato le proteste contro il Green Pass Antonio Pappalardo e per il giornalista Marino Bartoletti. Al fianco di Fico non c’era la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al momento dell’inizio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Molte meno schede bianche (“solo” 411), un largo omaggio a Sergio Mattarella e il voto compatto di Fratelli d’Italia per il fondatore del partito Guido Crosetto: queste ledelper il, l’ultimo prima dell’abbassamento a quota 505 preferenze per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica uscente ha raccolto tantissimi voti, 126, forse un segnale di una fetta di grandi elettori che vorrebbe un “bis”. Tra i nomi pronunciati da Fico durante lo spoglio anche quello di Giorgio Almirante, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, del generale che ha guidato le proteste contro il Green Pass Antonio Pappalardo e per il giornalista Marino Bartoletti. Al fianco di Fico non c’era la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al momento dell’inizio ...

