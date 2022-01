Lazio e Luiz Felipe discutono il rinnovo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale (31 gennaio) e la . Il club biancoceleste e il difensore brasiliano non hanno ancora trovato l’accordo anche se l’ambiente è ottimista per quanto riguarda la permanenza del brasiliano. Lazetic: la guida tecnica dell’FK TSC Backa parla di Vlahovic : qual è la situazione? La fumata bianca ancora non si vede. In questi giorni la Lazio e l’entourage di Luiz Felipe stanno discutendo i termini del rinnovo di contratto del difensore in scadenza a giugno di quest’anno. Sarebbe un peccato se i biancocelesti lasciassero partire il brasiliano a zero e non sarebbe proprio positivo perdere uno dei profili centrali in difesa (già debole). Le richieste del giocatore sono note: vorrebbe un ingaggio di 2,5 milioni netti a stagione e i capitolini finora sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale (31 gennaio) e la . Il club biancoceleste e il difensore brasiliano non hanno ancora trovato l’accordo anche se l’ambiente è ottimista per quanto riguarda la permanenza del brasiliano. Lazetic: la guida tecnica dell’FK TSC Backa parla di Vlahovic : qual è la situazione? La fumata bianca ancora non si vede. In questi giorni lae l’entourage distanno discutendo i termini deldi contratto del difensore in scadenza a giugno di quest’anno. Sarebbe un peccato se i biancocelesti lasciassero partire il brasiliano a zero e non sarebbe proprio positivo perdere uno dei profili centrali in difesa (già debole). Le richieste del giocatore sono note: vorrebbe un ingaggio di 2,5 milioni netti a stagione e i capitolini finora sono ...

Advertising

LALAZIOMIA : Mancini in conferenza: “Scamacca potrebbe essere il centravanti titolare per Marzo, Luiz Felipe mi piace”… - vperro21 : ??milan su luiz pippone felipe della lazio, ovviamente a giungo non adesso, indovinate perché……… PARAMETRO ZERO , EL… - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: CdS | Luiz Felipe, Lazio in attesa della risposta - LALAZIOMIA : Gianni Bezzi: “Immobile straordinario, Luiz Felipe valore aggiunto” -