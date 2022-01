Juventus, pronto il sacrificio di un top per pagare Vlahovic (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Juventus aspetta Dusan Vlahovic. Il serbo è atteso a Torino nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche di rito e poi iniziare ufficialmente la sua avventura bianconera. Le cifre ufficiali parlano di un’operazione da 75 milioni di euro (bonus compresi), oltre ad un ingaggio da circa 7 milioni a stagione. Ma come farà la Vecchia Signora a rientrare nei costi del trasferimento? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i soldi necessari per risanare le casse bianconere potrebbero arrivare dalla cessione in estate di Matthijs De Ligt, per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Indiziato numero uno per l’acquisto dell’olandese il Barcellona, alla ricerca di un centrale di difesa. A quel punto la Juventus andrebbe a caccia del sostituto: Rudiger, Romagnoli e Süle i nomi in pole, con il tedesco che non rinnoverà con il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laaspetta Dusan. Il serbo è atteso a Torino nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche di rito e poi iniziare ufficialmente la sua avventura bianconera. Le cifre ufficiali parlano di un’operazione da 75 milioni di euro (bonus compresi), oltre ad un ingaggio da circa 7 milioni a stagione. Ma come farà la Vecchia Signora a rientrare nei costi del trasferimento? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i soldi necessari per risanare le casse bianconere potrebbero arrivare dalla cessione in estate di Matthijs De Ligt, per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Indiziato numero uno per l’acquisto dell’olandese il Barcellona, alla ricerca di un centrale di difesa. A quel punto laandrebbe a caccia del sostituto: Rudiger, Romagnoli e Süle i nomi in pole, con il tedesco che non rinnoverà con il ...

