Juventus | due contropartite per arrivare a Nandez | le ultime

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lapotrebbe offrire Kaio Jorge e Ranocchia al Cagliari pera prenderee chiudere anche un innesto in medianae Cagliari sono al lavoro per studiare una formula per il trasferimento dia Torino. Le idee dei bianconeri sarebbero quelle di offrire al Cagliari il prestito di Kaio Jorge e di Ranocchia. Parti al lavoro. A riferirlo Gianluca di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... la trattativa per l'esterno tedesco è stata impostata in tempi brevi Se lalancia il ... Walter Sabatini, neo ds della Salernitana, mette nel mirinofuoriclasse "maturi" per tentare la ...Un'occasione con il numero 44 sulla schiena si fa largo a Torino. Laha deciso di aprire per questi ultimi giorni di mercato al prestito di Dejan Kulusevski. Lo ...campionati fa, ha ...Non solo Dusan Vlahovic per la Juventus in questi ultimi giorni di mercato. I bianconeri stanno anche accelerando per Nahitan Nandez del Cagliari che può rappresentare una valida ...L'esplosione di Vlahovic alla Fiorentina è stata favorita da due allenatori entrambi con un passato...alla Juventus. Si tratta infatti di Cesare Prandelli in primis, ...