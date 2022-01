“Il cuore è un organo”, Francesca Michielin debutta come scrittrice (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dal 25 gennaio in preorder su tutti gli store online con un regalo speciale: l’ascolto in esclusiva del brano inedito ottanio Esce il 15 marzo Il cuore è un organo (Mondadori), romanzo d’esordio della cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, preordinabile da oggi su tutti gli store online. “Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico. Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo. La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un libro?”, e ho aspettato che arrivasse una storia, che ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dal 25 gennaio in preorder su tutti gli store online con un regalo speciale: l’ascolto in esclusiva del brano inedito ottanio Esce il 15 marzo Ilè un(Mondadori), romanzo d’esordio della cantautrice e polistrumentista, preordinabile da oggi su tutti gli store online. “Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico. Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo. La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un libro?”, e ho aspettato che arrivasse una storia, che ...

