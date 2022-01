Gosens all' Inter | entro domani le visite mediche

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robinsi può ormai definire a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'. Come scrive la Gazzetta dello Sport , il giocatore è atteso a Milanoper sostenere le. I campioni d'Italia pagheranno all' Atalanta tra i 25 e i 27 milioni di euro, bonus compresi. Il ...

AlfredoPedulla : #Gosens, tutte le strade portano all’#Inter. Offerta accettata da #Atalanta, balla solo qualche bonus da rendere me… - FBiasin : L’#Inter ha il “sì” totale di #Gosens e presto presenterà la sua offerta all’#Atalanta. Il solo fatto che uno dei… - FBiasin : #Inter-#Gosens: - Giocatore già (stra) convinto della destinazione. - Il club lavora sulla formula da proporre all’#Atalanta. - Tahirfaal_ : RT @MatteMoretto: Robin Gosens all’Inter, ci siamo quasi, manca poco: giornata decisiva per l’accordo tra club. @SkySport - Kobe_barca : RT @MatteMoretto: Robin Gosens all’Inter, ci siamo quasi, manca poco: giornata decisiva per l’accordo tra club. @SkySport -

Robinsi può ormai definire a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell' Inter . Come scrive la ... I campioni d'Italia pagheranno' Atalanta tra i 25 e i 27 milioni di euro, bonus compresi. Il ...di Fabio Gennari Il timbro dell'ufficialità arriverà probabilmente nel giro delle prossime 24, 48 ore, ma ormai ci sono pochi dubbi: Robinsarà ceduto'Inter già in questa sessione di mercato . L'intesa sarebbe stata trovata sulla base di circa 25 milioni di euro complessivi (bonus compresi), dunque un po' meno dei 30 di cui si ...Sport - Un pensiero, questo, condiviso con la dirigenza interista nella conference call di ieri pomeriggio. La trattativa è alle battute finali e già nelle prossime ore dovrebbe esserci la chiusura ...L'esterno dell'Atalanta arriverà in nerazzurro per 25-27 milioni di euro. Oggi verranno limati gli ultimi dettagli tra le società ...