Gf Vip | quelle voci pazzesche su Pippo Baudo | Mediaset | un colpo clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sarebbe una vera bomba: sifera chepotrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa all'ex moglie Katia Ricciarelli con la quale è tornato in buoni rapporti. Sono passati giorni dalla pubblicazione del comunicato stampa in cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciavano la loro separazione, ma la cosa continua a destare interesse sul web. I gossip non si fermano neanche nel giorno del compleanno della conduttrice svizzera. A far “parlare” lo schivo Tomaso è stato proprio l'evento speciale in cui Michelle per la prima volta ha spento le candeline senza suo marito. Per augurare buon compleanno alla sua ex moglie, lo stesso imprenditore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Auguri ad una donna fantastica”. Girava voce che la showgirl fosse tornata da Eros ...