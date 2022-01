Chelsea, i tifosi contro la società: “L’Inter ha preso Gosens? Datelo a noi e vi ridiamo Lukaku” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I tifosi del Chelsea continuano a rumoreggiare in merito al calciomercato effettuato dalla loro società negli ultimi mesi. Dopo l’enorme bufera in merito a Romelu Lukaku, il dibattito si è adesso acceso per quanto riguarda l’acquisto da parte delL’Inter di Gosens dall’Atalanta. I Blues infatti, al momento, sono un po’ in emergenza proprio sulla fascia sinistra, visto il lungo infortunio di Chilwell. Tanti supporters hanno infatti trovato incredibile come la società blues si sia fatta scappare il tedesco, a maggior ragione vedendo il prezzo ritenuto molto basso, circa 25 milioni di euro. In molti, ironizzando sui social, hanno “chiesto” alL’Inter informazioni su un eventuale scambio per Gosens: “Hey Inter, se vuoi ti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Idelcontinuano a rumoreggiare in merito al calciomercato effettuato dalla loronegli ultimi mesi. Dopo l’enorme bufera in merito a Romelu, il dibattito si è adesso acceso per quanto riguarda l’acquisto da parte deldidall’Atalanta. I Blues infatti, al momento, sono un po’ in emergenza proprio sulla fascia sinistra, visto il lungo infortunio di Chilwell. Tanti supporters hanno infatti trovato incredibile come lablues si sia fatta scappare il tedesco, a maggior ragione vedendo il prezzo ritenuto molto basso, circa 25 milioni di euro. In molti, ironizzando sui social, hanno “chiesto” alinformazioni su un eventuale scambio per: “Hey Inter, se vuoi ti ...

Advertising

leorginho : mi immagino i tifosi del chelsea inglesi che mi seguono poi vedono che twetto solo in italiano scusate - CalcioWebPuglia : Gosens all’Inter fa infuriare…i tifosi del Chelsea! Rivolta social: “Vi ridiamo anche Lukaku” - MedugnoAlfonso : RT @SantucciFulvio: I tifosi del Chelsea non l'hanno presa benissimo #Gosens - supermilito22 : RT @giastevenz: ??I tifosi del Chelsea si disperano per l'acquisto di Gosens da parte dell'Inter definendolo un affare vista la spesa e il l… - BBilanShit : RT @giastevenz: ??I tifosi del Chelsea si disperano per l'acquisto di Gosens da parte dell'Inter definendolo un affare vista la spesa e il l… -