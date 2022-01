Bergamo torna sopra i 121mila abitanti | anche grazie all’aumento dei nuovi nati

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una città chelentamente attrattiva, che riprende timidamente la sua crescita dopo la parentesi 2020, nella quale ifanno segnare un – seppur leggero – segno positivo rispetto all’anno precedente, ma che continua – in linea con il trend continentale – il proprio processo di invecchiamento: è questo, in estrema sintesi, il quadro demografico dial 31 dicembre 2021 che emerge dai dati diffusi dagli uffici del Comune die che nei prossimi giorni saranno pubblicati sul portaleInCifre. Nel 2021 la popolazione della città, giunta a 121.328, èta, seppur leggermente, a crescere. L’aumento di 368 residenti, pari a circa lo 0,3%, è dovuto in minima parte ai(11) e agli stranieri ...