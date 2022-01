Bergamo | nel 2021 più iscrizioni di imprese rispetto alle attese | più 6 | 3%

(Di mercoledì 26 gennaio 2022). Il quarto trimestresi chiude con 94.595 sedi diregistrate in provincia di. Lesono 1.205 in aumento di 6,3% su base annua. Le cessazioni non d’ufficio sono 1.322, segnando una variazione tendenziale positiva su base annua del 4,1%. Il saldo complessivo trae cessazioni (non d’ufficio) risulta negativo con -117 unità (-136 nel corrispondente periodo del 2020). Il tasso di natalità delleregistrate risulta pari a 1,3% mentre il tasso di mortalità si attesta a 1,5%. Leattive (84.712) risultano in aumento (+921 posizioni, pari all’1,1% su base annua)allo stesso trimestre del 2020. Nella bergamasca tra i settori economici i servizi rappresentano il 38,4% delle ...

Advertising

sil_viar0 : @senzasinistra @__Behemoth Noi sulla carta abbiamo 3 posti letto x 1000 abitanti, ma 1 sebbene contato nel SSN è pr… - hiklet1 : @BBilanShit persino il valore di gagliardini non è mai sceso sotto quello che aveva all'atalanta (nel suo caso cred… - beppeferri9649 : @liliaragnar @beattrix369 La torre d'avorio. Come scrisse #Zambon nel suo libro. Ora pure quello a #Bergamo. - costantonio11 : Nel Bergamo ?? - giannigosta : Il campano, Vincenzo de Martino, vicepresidente di ANIE la federazione dell’industria elettrotecnica ed elettronic… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo nel

... che frequenta i nostri stadi (era aper Atalanta - Inter ad esempio) e che è fidanzata con Gianmarco Fiory portiere cresciutosettore giovanile della Juve e oggi in Serie D al Ligorna, ...Porto Viro è reduce dalla battaglia di domenica contro la capolista. Seppur di misura, una ... ma non posso fare a meno di pensare che abbiamo avuto le nostre opportunità per vincerecorso ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Bergamo (Bergamo). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...I dati di oggi:. – i tamponi effettuati: 253.197, totale complessivo: 29.551.187. – i nuovi casi positivi: 28.372. – in terapia intensiva: 264 (-1). – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.411 (-5) ...