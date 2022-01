Arisa spiazza tutti con il nuovo look | i fan si dividono | “Ma cosa hai combinato?” – FOTO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) È tempo di mutazioni per, che cambia anche nome “mi chiamo …” ecco le sue parole sui social. La cantante genovese, nome d’arte di Rosalba Pippa, ha postato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Arisa spiazza i fan. L’annuncio su Instagram: “Poi ve lo diciamo pure a voi come si fa” - zazoomblog : Arisa spiazza i fan. L’annuncio su Instagram: “Poi ve lo diciamo pure a voi come si fa” - #Arisa #spiazza #L’annun… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa spiazza

ultimaparola.com

giudice ad Amici 21 domenica 9 gennaio 2022. Rudy Zerbi: 'C'è una cosa che nessuno sa' Un grande ritorno oggi nella puntata del 9 gennaio 2022 ad Amici da parte di un'ex professoressa ...Leggi anche - >>> Non sembra affatto lui, l'ex professore di Amicitutti: difficile riconoscerlo in questo scatto del passato E' quanto accaduto ad un ex volto ... Parliamo infatti di, ...Tra loro c’era passione e romanticismo sulla pista da ballo, e il fatto di essere così affiatati li ha portati a esibirsi nel modo migliore. Arisa pubblica una foto sui social con annesso annuncio e i ...Arisa ha condiviso su Instagram una foto con degli strani segni sul viso. Si tratta del trattamento Thermage, che secondo lei "a 40 anni salva la vita".