Vince Russo | “Mi piacerebbe vedere un ritorno di Enzo Amore alla Royal Rumble”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 gennaio 2022)sta ricevendo sostegno per unin WWE da un importante ex writer. Durante il suo periodo di sei anni con la promotion diMcMahon,ha fatto coppia con Big Cass per formare uno dei tag team giovanili più interessanti di NXT. In singolo, ha detenuto il Cruiserweight Champion. NZO, come si fa chiamare adesso, è stato licenziato dcompagnia nel 2018 dopo una serie di problemi nel backstage e lontano dal ring. Da allora, ha cercato di ottenere spazio come un talento indipendente, ottenendo risultati alterni lungo il percorso. Il controverso ex writer della WWEvuoleildiper la...