Verso il Quirinale – Letta riconosce “la qualità dei nomi” del centrodestra, Conte promette un “Presidente super partes, di alto profilo” (Di martedì 25 gennaio 2022) Appreso il tris di nomi proposti dal centrodestra per il Quirinale, con grande lealtà il segretario del Pd, Enrico Letta, ha riconosciuto che “Sono nomi sicuramente di qualità, li valuteremo senza spirito pregiudiziale”. Anzi, ha poi tenuto a rimarcare: “Non ho mai detto che il centrodestra non è legittimato ad avanzare nomi. Ho parlato di nomi super partes”. Conte: “Proposte che rispettiamo, ci riserveremo di valutarle, ma senza i voti sufficienti, nessuno può vantare un diritto di prelazione” Da canto suo Conte ha poi aggiunto che ”Il M5S non dà patenti di legittimità o legittimazione a nessuna forza politica, sono i cittadini italiani che attribuiscono queste ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) Appreso il tris diproposti dalper il, con grande lealtà il segretario del Pd, Enrico, ha riconosciuto che “Sonosicuramente di, li valuteremo senza spirito pregiudiziale”. Anzi, ha poi tenuto a rimarcare: “Non ho mai detto che ilnon è legittimato ad avanzare. Ho parlato di”.: “Proposte che rispettiamo, ci riserveremo di valutarle, ma senza i voti sufficienti, nessuno può vantare un diritto di prelazione” Da canto suoha poi aggiunto che ”Il M5S non dà patenti di legittimità o legittimazione a nessuna forza politica, sono i cittadini italiani che attribuiscono queste ...

Advertising

lorepregliasco : I tre nomi del centrodestra sono Pera, Nordio e Moratti. È una rosa fatta per essere bruciata e per consentire di a… - SimoneAlliva : Quelli indignati per i nomi 'poco seri' e provocatori scritti dai grandi elettori dovrebbero un po' ripassare la st… - g_giuseppina : RT @ilfoglio_it: Dopo settimane di silenzio, con un post su Instagram che lo ritrae da giovane durante un'iniziativa della Dc #Casini rilan… - GiusvaPulejo : @mariolavia Come siamo messi verso il Quirinale, Mario? - FedeRpt83 : RT @lorepregliasco: I tre nomi del centrodestra sono Pera, Nordio e Moratti. È una rosa fatta per essere bruciata e per consentire di andar… -