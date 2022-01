The Batman: rilasciata la prima clip dove si vede irrompere l’Enigmista (Di martedì 25 gennaio 2022) È arrivata online la prima clip ufficiale del nuovo film The Batman interpretato da Robert Pattinson. Una piccola anticipazione della pellicola, attesa in Italia per il 3 marzo 2022, mostra la scena di un funerale in cui si vede fare irruzione l’Enigmista, il super criminale acerrimo nemico del Cavieliere Oscuro. L’anticipazione di The Batman Il nuovo film con Robert Pattinson è sicuramente uno dei più attesi del nuovo anno, e mentre si aspetta di gustarlo sul grande schermo, viene continuamente “stuzzicata” l’impazienza dei fan con nuovi contenuti sorprendenti. The Batman ha infatti da poco rilasciato il primo trailer, dei poster ufficiali del film sono disponibili online da poche settimane, ed è stata annunciata l’uscita del primo brano della colonna sonora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) È arrivata online laufficiale del nuovo film Theinterpretato da Robert Pattinson. Una piccola anticipazione della pellicola, attesa in Italia per il 3 marzo 2022, mostra la scena di un funerale in cui sifare irruzione, il super criminale acerrimo nemico del Cavieliere Oscuro. L’anticipazione di TheIl nuovo film con Robert Pattinson è sicuramente uno dei più attesi del nuovo anno, e mentre si aspetta di gustarlo sul grande schermo, viene continuamente “stuzzicata” l’impazienza dei fan con nuovi contenuti sorprendenti. Theha infatti da poco rilasciato il primo trailer, dei poster ufficiali del film sono disponibili online da poche settimane, ed è stata annunciata l’uscita del primo brano della colonna sonora ...

Advertising

WarnerBrosIta : Per Batman e Catwoman la vendetta equivale a giustizia. Guarda ora il nuovo trailer di The Batman. Dal 3 marzo solo… - moviestruckers : #TheBatman: un lungo assaggio della colonna sonora di Michael Giacchino - Voto10 : The Batman: rilasciato un nuovo poster ufficiale - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, l’Enigmista ha un indovinello per il Cavaliere Oscuro nel nuovo teaser [VIDEO]… - BestMovieItalia : The Batman, l'Enigmista ha un indovinello per il Cavaliere Oscuro nel nuovo teaser [VIDEO] - -