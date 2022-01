Tennis: Barazzutti, 'Nadal immenso, un esempio per i più giovani' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Nadal è un eroe dei nostri tempi, non è solo una leggenda del Tennis, Rafa deve essere d'esempio: oggi ha lottato con Shapovalov il giovane tecnicamente più forte, e l'ha battuto al quinto set. L'ha strapazzato dando la dimensione di quanto è immenso". Sono le parole di elogio per lo spagnolo 35enne, prossimo avversario di Berrettini in semifinale degli Australian Open, di Corrado Barazzutti, ex capitano dell'Italia di Coppa Davis, all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "è un eroe dei nostri tempi, non è solo una leggenda del, Rafa deve essere d': oggi ha lottato con Shapovalov il giovane tecnicamente più forte, e l'ha battuto al quinto set. L'ha strapazzato dando la dimensione di quanto è". Sono le parole di elogio per lo spagnolo 35enne, prossimo avversario di Berrettini in semifinale degli Australian Open, di Corrado, ex capitano dell'Italia di Coppa Davis, all'Adnkronos.

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Barazzutti, 'Nadal immenso, un esempio per i più giovani'... - TV7Benevento : Tennis: Barazzutti, 'già da ragazzo si capiva che Berrettini aveva la stoffa del campione'... - TV7Benevento : Tennis: Barazzutti, 'nel 5° set Berrettini ha mostrato una grande forza mentale'... - RicoLeo1023 : Italian players ???? with most Grand Slam semifinals (all-time): 5 Nicola Pietrangeli 3 Adriano Panatta 3 Matteo… - ATPtennis2002 : RT @Alenize82: A volte mi pare che non ci si renda contro del momento clamoroso che sta vivendo il #Tennis italiano, in particolare con #Be… -