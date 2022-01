Sci: Antonio Rossi tifa per Sofia Goggia, 'è una guerriera e di sicuro sarà in gara a Pechino' (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano, 25 gen. - (Adnkronos) - "È una guerriera e sicuramente vorrà essere presente". Così Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport alla Presidenza della Regione Lombardia e olimpionico plurimedagliato nella canoa, auspica la presenza di Sofia Goggia ai Giochi invernali di Pechino. A margine della presentazione della 'Cinque Mulini', la corsa campestre in programma domenica 30 gennaio a San Vittore Olona (Milano), avvenuta oggi in Regione, Rossi ha aggiunto: "Forza Sofia! Speriamo veramente in tempi di recupero molto stretti. In bocca al lupo, c'è tutta una regione e una nazione che tifano per te". Alla presentazione dell'evento era presente anche Antonio La Torre, direttore tecnico della Federazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano, 25 gen. - (Adnkronos) - "È unae sicuramente vorrà essere presente". Così, sottosegretario con delega allo Sport alla Presidenza della Regione Lombardia e olimpionico plurimedagliato nella canoa, auspica la presenza diai Giochi invernali di. A margine della presentazione della 'Cinque Mulini', la corsa campestre in programma domenica 30 gennaio a San Vittore Olona (Milano), avvenuta oggi in Regione,ha aggiunto: "Forza! Speriamo veramente in tempi di recupero molto stretti. In bocca al lupo, c'è tutta una regione e una nazione cheno per te". Alla presentazione dell'evento era presente ancheLa Torre, direttore tecnico della Federazione ...

