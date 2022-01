Sci alpino | slalom maschile Schladming 2022 | trionfa Strasser | quinto Vinatzer

(Di martedì 25 gennaio 2022) Linusvince un pazzodi, tappa valevole per la Coppa del Mondodi sci2021/. Fuori sia Kristoffer Jakobsen che l’azzurro Giuliano Razzoli, rispettivamente primo e secondo dopo la seconda manche: festeggia dunque il tedesco con il tempo complessivo di 1’46”00, precedendo il norvegese Atle Lie McGrath di 3 centesimi e l’austriaco Manuel Feller di 39 centesimi. L’Italia piazza comunque due atleti in top-10: sono Alex, e Tommaso Sala, settimo. Più lontani Manfred Moelgg (22°) e Simon Maurberger (24°). Stefano Gross non porta a termine la sua seconda manche, non aveva passato il taglio invece Hans Vaccari. LA CLASSIFICA AGGIORNATA CLASSIFICA...

Linus Strasser vince un pazzo slalom maschile di Schladming, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022.