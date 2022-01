"Ridateci i gioielli della Corona": i Savoia citano in giudizio lo Stato (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli eredi di Umberto II di Savoia rivogliono i gioielli della Corona, custoditi in un caveau della Banca d'Italia dal giugno 1946. Per questo, il principe Vittorio Emanuele e le principesse Maria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli eredi di Umberto II dirivogliono i, custoditi in un caveauBanca d'Italia dal giugno 1946. Per questo, il principe Vittorio Emanuele e le principesse Maria ...

