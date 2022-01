Perché gli Usa devono re-inserire gli Houthi nella lista dei terroristi (Di martedì 25 gennaio 2022) Nell’ultima settimana le forze ribelli yemenite Houthi hanno attaccato due volte Abu Dhabi (il 18 e il 24 gennaio) con missili balistici e droni dimostrando che il fronte della guerra civile può allargarsi anche agli Emirati Arabi Uniti, che hanno una posizione attiva all’interno di una Coalizione a guida saudita, che dal 2015 sta cercando di ripristinare l’ordine dopo che gli insorti del nord hanno rovesciato il governo di Sanaa. Gli attacchi contro la capitale emiratina sono preoccupanti non solo Perché essa è un hub economico e commerciale globale (ospita importanti aziende come Siemens e Apple, il suo porto ha un ruolo sempre più centrale), ma anche Perché c’è un rischio di destabilizzazione più ampio. Rischio anche connesso al fatto che i ribelli Houthi sono sostenuti militarmente dall’Iran, con cui gli Emirati ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Nell’ultima settimana le forze ribelli yemenitehanno attaccato due volte Abu Dhabi (il 18 e il 24 gennaio) con missili balistici e droni dimostrando che il fronte della guerra civile può allargarsi anche agli Emirati Arabi Uniti, che hanno una posizione attiva all’interno di una Coalizione a guida saudita, che dal 2015 sta cercando di ripristinare l’ordine dopo che gli insorti del nord hanno rovesciato il governo di Sanaa. Gli attacchi contro la capitale emiratina sono preoccupanti non soloessa è un hub economico e commerciale globale (ospita importanti aziende come Siemens e Apple, il suo porto ha un ruolo sempre più centrale), ma anchec’è un rischio di destabilizzazione più ampio. Rischio anche connesso al fatto che i ribellisono sostenuti militarmente dall’Iran, con cui gli Emirati ...

