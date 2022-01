Nuove regole quarantena, le Regioni: “In Dad solo i sintomatici”. Il governo apre alle modifiche: “Presto novità” [PDF] (Di martedì 25 gennaio 2022) ''Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese. Questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi e che sono la base di una posizione che i Presidenti delle Regioni hanno condiviso in modo unanime''. L'articolo Nuove regole quarantena, le Regioni: “In Dad solo i sintomatici”. Il governo apre alle modifiche: “Presto novità” PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) ''Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese. Questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi e che sono la base di una posizione che i Presidenti dellehanno condiviso in modo unanime''. L'articolo, le: “In Dad”. Il: “” PDF .

Advertising

Adnkronos : Verso viaggi più liberi in Ue con il Green pass? In arrivo nuove regole. - SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - Milano_Events : Regno Unito, ecco le nuove regole e restrizioni per chi viaggia in UK - - ilgiornale : La legge di bilancio 2022 ha introdotto nuove regole per poterne beneficiare -