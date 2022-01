“Non mi rompere i cog**oni”: Vittorio Sgarbi sbrocca durante la diretta quirinalizia di Striscia (Di martedì 25 gennaio 2022) Ormai si è abituati ad avere a che fare con gli attacchi d’ira di Vittorio Sgarbi e con i suoi insulti ben assortiti e anche ieri sera, durante la diretta del tg satirico ‘Striscia la Notizia’, il parlamentare e critico d’arte ha deliziato (si fa per dire) i telespettatori con uno dei suoi show. L’attacco d’ira di Sgarbi a Striscia La NotiziaLeggi anche -> Parlamentari positivi al voto per il Quirinale, lo sfogo: “I positivi ora vi servono!” Fuori dai Palazzi di Roma ‘Striscia’ ha piazzato Enrico Lucci per l’occasione speciale del primo voto per il Quirinale. Assieme a lui ci sono Vittorio Sgarbi e due signorine non troppo vestite, portate dallo stesso Lucci, che secondo l’inviato d’eccezione ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ormai si è abituati ad avere a che fare con gli attacchi d’ira die con i suoi insulti ben assortiti e anche ieri sera,ladel tg satirico ‘la Notizia’, il parlamentare e critico d’arte ha deliziato (si fa per dire) i telespettatori con uno dei suoi show. L’attacco d’ira diLa NotiziaLeggi anche -> Parlamentari positivi al voto per il Quirinale, lo sfogo: “I positivi ora vi servono!” Fuori dai Palazzi di Roma ‘’ ha piazzato Enrico Lucci per l’occasione speciale del primo voto per il Quirinale. Assieme a lui ci sonoe due signorine non troppo vestite, portate dallo stesso Lucci, che secondo l’inviato d’eccezione ...

