Migranti, in 280 sbarcano a Lampedusa: anche 7 cadaveri (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – C’erano anche sette cadaveri tra i Migranti sbarcati nella notte a Lampedusa. Intorno alle 3.30 le motovedette della Capitaneria di porto hanno condotto al molo Favaloro 280 Migranti di varie nazionalità. Insieme a loro anche sette persone morte, tutti uomini, di presunta origine bengalese. Secondo le prime informazioni, tre sono stati trovati senza vita a bordo del barcone intercettato a circa 24 miglia a sud dalle coste dell’isola dai militari della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Altri quattro, invece, apparsi ai soccorritori già in condizioni disperate, sono morti prima di arrivare sull’isola a bordo delle unità della Guardia costiera. Tutti sarebbero morti per ipotermia. Dopo il trasbordo dei Migranti, l’imbarcazione su cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – C’eranosettetra isbarcati nella notte a. Intorno alle 3.30 le motovedette della Capitaneria di porto hanno condotto al molo Favaloro 280di varie nazionalità. Insieme a lorosette persone morte, tutti uomini, di presunta origine bengalese. Secondo le prime informazioni, tre sono stati trovati senza vita a bordo del barcone intercettato a circa 24 miglia a sud dalle coste dell’isola dai militari della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Altri quattro, invece, apparsi ai soccorritori già in condizioni disperate, sono morti prima di arrivare sull’isola a bordo delle unità della Guardia costiera. Tutti sarebbero morti per ipotermia. Dopo il trasbordo dei, l’imbarcazione su cui ...

