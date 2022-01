L’ex GF Vip a terra e coi pantaloni strappati. Cosa è successo a fine puntata (Di martedì 25 gennaio 2022) Con quella di lunedì 24 gennaio 2022 il GF Vip 6 è arrivato alla 37esima puntata. Settimana dopo settimana, con un doppio appuntamento, dai primi di settembre Alfonso Signorini fa compagnia al pubblico di Canale 5. L’edizione più lunga della storia quella ancora in corso e che vedrà spegnere le luci della Casa a metà marzo. Ma ci sarà presto un’importante modifica nel palinsesto Mediaset che riguarda proprio il GF Vip 6. Il mese di febbraio, quello che porterà il Festival di Sanremo nelle case degli italiani, vedrà cambiare la programmazione di Mediaset. In sostanza, a variare sarà uno dei giorni in cui andrà in onda la seconda puntata della settimana del reality show. GF Vip 6, il vippone cade in studio Non più il venerdì sera ma il giovedì: Alfonso Signorini cambia giorno. Da tempo in realtà si parla dell’anticipo al giovedì sera per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Con quella di lunedì 24 gennaio 2022 il GF Vip 6 è arrivato alla 37esima. Settimana dopo settimana, con un doppio appuntamento, dai primi di settembre Alfonso Signorini fa compagnia al pubblico di Canale 5. L’edizione più lunga della storia quella ancora in corso e che vedrà spegnere le luci della Casa a metà marzo. Ma ci sarà presto un’importante modifica nel palinsesto Mediaset che riguarda proprio il GF Vip 6. Il mese di febbraio, quello che porterà il Festival di Sanremo nelle case degli italiani, vedrà cambiare la programmazione di Mediaset. In sostanza, a variare sarà uno dei giorni in cui andrà in onda la secondadella settimana del reality show. GF Vip 6, il vippone cade in studio Non più il venerdì sera ma il giovedì: Alfonso Signorini cambia giorno. Da tempo in realtà si parla dell’anticipo al giovedì sera per il ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge dopo la puntata confessa cosa c’è stato con Alex Belli sotto le coperte Parlando con Sophie… - Michele90566624 : @GrandeFratello Certa gente come Alex ex VIP grande fratello non capisce niente per me l'amore libero non significa niente - blogtivvu : “Alex Belli frequenta un’altra”, l’ex del GF Vip risponde al gossip “ecco chi è” – VIDEO - infoitcultura : GF Vip, l’ex protagonista della scorsa edizione convola a nozze: il super annuncio - zazoomblog : GF Vip ex gieffino pronto al grande passo: l’attacco a Rosalinda Cannavò - #gieffino #pronto #grande #passo: -