La Conferenza sul Futuro dell’Europa deve ancora stabilire le sue regole (Di martedì 25 gennaio 2022) La vita è uno spettacolo teatrale senza prove, sosteneva Charlie Chaplin: una massima applicabile anche alla Conferenza sul Futuro dell’Europa, un esperimento di democrazia partecipativa che non ha precedenti su cui basarsi e procede aggiustando le sue stesse regole procedurali man mano che avanza il dibattito. ancora oggi, le istituzioni comunitarie non sono in grado di dire con quali modalità verrà stilata la relazione finale, cioè il documento che contiene le conclusioni dell’evento. Una discussione più incisiva Al Parlamento di Strasburgo, intanto, si è svolta la terza sessione plenaria: commissari europei, eurodeputati, parlamentari nazionali, e membri dei 27 governi hanno incontrato i delegati degli 800 cittadini estratti a sorte della Conferenza, per discutere le raccomandazioni ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) La vita è uno spettacolo teatrale senza prove, sosteneva Charlie Chaplin: una massima applicabile anche allasul, un esperimento di democrazia partecipativa che non ha precedenti su cui basarsi e procede aggiustando le sue stesseprocedurali man mano che avanza il dibattito.oggi, le istituzioni comunitarie non sono in grado di dire con quali modalità verrà stilata la relazione finale, cioè il documento che contiene le conclusioni dell’evento. Una discussione più incisiva Al Parlamento di Strasburgo, intanto, si è svolta la terza sessione plenaria: commissari europei, eurodeputati, parlamentari nazionali, e membri dei 27 governi hanno incontrato i delegati degli 800 cittadini estratti a sorte della, per discutere le raccomandazioni ...

Advertising

vaticannews_it : #24gennaio #UE Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio @MovEuropeo_IT: non è l'integrazione che toglie sovranità… - juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - marzo7paolo : RT @venegunden: Sento il nome #Frattini e ricordo che nel 2011 da ministro non voleva far salire #Mimmo sul suo aereo per una domanda “catt… - nc4tweet : RT @venegunden: Sento il nome #Frattini e ricordo che nel 2011 da ministro non voleva far salire #Mimmo sul suo aereo per una domanda “catt… - nelloscavo : RT @venegunden: Sento il nome #Frattini e ricordo che nel 2011 da ministro non voleva far salire #Mimmo sul suo aereo per una domanda “catt… -