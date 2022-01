Juventus-Fiorentina, Vlahovic il terzo colpo in cinque anni. E il più caro di sempre a gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) Alla fine, sta succedendo davvero. La Juventus prende Vlahovic dalla Fiorentina e sorprende soprattutto per la tempistica. gennaio, in quello che sarà il colpo più caro di tutti i tempi della storia della Serie A nella sessione invernale. Sul podio c’è Piatek (lo prese il Milan con 38 milioni) che almeno nel breve periodo sarà costretto a raccogliere l’eredità del serbo in viola. Per Vlahovic parlano le ultime due stagioni, forse tre perché quel gol all’Inter – con quella progressione nel 2019-20 – gli occhi li aveva fatti stropicciare davvero a tutti. Per l’attaccante serbo, che ha già segnato 17 gol in Serie A in questa stagione, è pronto un quinquennale da circa 7 milioni di euro a stagione. Per il cartellino 67 milioni più bonus. Insomma, una prova di forza per ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Alla fine, sta succedendo davvero. Laprendedallae sorprende soprattutto per la tempistica., in quello che sarà ilpiùdi tutti i tempi della storia della Serie A nella sessione invernale. Sul podio c’è Piatek (lo prese il Milan con 38 milioni) che almeno nel breve periodo sarà costretto a raccogliere l’eredità del serbo in viola. Perparlano le ultime due stagioni, forse tre perché quel gol all’Inter – con quella progressione nel 2019-20 – gli occhi li aveva fatti stropicciare davvero a tutti. Per l’attaccante serbo, che ha già segnato 17 gol in Serie A in questa stagione, è pronto un quinquennale da circa 7 milioni di euro a stagione. Per il cartellino 67 milioni più bonus. Insomma, una prova di forza per ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito l’accordo per il passaggio di #Vlahovic in bianconero // Juventus and Fioren… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - AbramoPiccioni : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport #SkyCalciomercato #Cal… - Antonin30880485 : RT @romeoagresti: #Juventus e #Fiorentina hanno definito l’accordo per il passaggio di #Vlahovic in bianconero // Juventus and Fiorentina h… -