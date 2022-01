Jean-Luc Lahaye incarcéré à la prison de la Santé : qui sont ses quatre codétenus V.I.P ? (Di martedì 25 gennaio 2022) C’est une histoire qui avait fait grand bruit en novembre 2022. Jean-Luc Lahaye était mis en examen pour viol sur deux mineures de plus de 15 ans, agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs et abus de faiblesse. Alors qu’il avait déjà dû faire face à la jsutice, le chanteur a été placé en détention provisoire. Il dort donc derrière les barreaux à la prison de la Santé de Paris. Comme le rapporte Le Parisien, lundi 24 janvier 2022, il est dans le quartier réservé aux personnalités sensibles. Ainsi, il n’est pas la seule personne connue dans cette prison. Il aurait même des codétenus très connus. A ses côtés, il y a les anciens ministres Georges Tron et Claude Guéant. Mais il y a aussi l’homme d’affaires Pierre Botton ou encore l’agent des mannequins ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) C’est une histoire qui avait fait grand bruit en novembre 2022.-Lucétait mis en examen pour viol sur deux mineures de plus de 15 ans, agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs et abus de faiblesse. Alors qu’il avait déjà dû faire face à la jsutice, le chanteur a été placé en détention provisoire. Il dort donc derrière les barreaux à lade lade Paris. Comme le rapporte Le Parisien, lundi 24 janvier 2022, il est dans le quartier réservé aux personnalités sensibles. Ainsi, il n’est pas la seule personne connue dans cette. Il aurait même destrès connus. A ses côtés, il y a les anciens ministres Georges Tron et Claude Guéant. Mais il y a aussi l’homme d’affaires Pierre Botton ou encore l’agent des mannequins ...

Advertising

diaboli70729354 : RT @federicalucche5: Viene percepito come qualcosa di nebuloso e volatile, sospeso – astratto, si usa dire – perché si crede di non poterlo… - nieves93747430 : RT @federicalucche5: Viene percepito come qualcosa di nebuloso e volatile, sospeso – astratto, si usa dire – perché si crede di non poterlo… - AsiyaMiya : RT @federicalucche5: Viene percepito come qualcosa di nebuloso e volatile, sospeso – astratto, si usa dire – perché si crede di non poterlo… - Capelvenere1 : RT @federicalucche5: Viene percepito come qualcosa di nebuloso e volatile, sospeso – astratto, si usa dire – perché si crede di non poterlo… - AngeloAmbroset : RT @federicalucche5: Viene percepito come qualcosa di nebuloso e volatile, sospeso – astratto, si usa dire – perché si crede di non poterlo… -