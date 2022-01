Incidenti lavoro: operaio morto in ditta nell'Aretino (Di martedì 25 gennaio 2022) Un operaio di 51 anni, residente in Casentino, è morto dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia. L'infortunio mortale stamani in un impianto di produzione di materiale per edilizia, dove si ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Undi 51 anni, residente in Casentino, èdopo essere rimasto incastrato in una tramoggia. L'infortunio mortale stamani in un impianto di produzione di materiale per edilizia, dove si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro: morto il responsabile dell'impianto di risalita di Lorica, in Calabria #ANSA - Ettore_Rosato : Ogni morte sul lavoro è una sconfitta. Ancor più quando a perdere la vita è un ragazzo 18enne durante uno stage. Se… - GMTConsultingMI : Lorenzo e gli altri, gli incidenti in fabbrica degli studenti dell’alternanza scuola-lavoro - La Stampa… - bestiario : @FabrizioRiccomi @liberalunicorno Esistono le norme per il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono appl… - RuthWills17 : RT @grandesso63: Vi faccio una domanda..in tutte quelle 'imprese' assassine dove succedono sempre incidenti mortali, se trovate un iscritto… -