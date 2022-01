Incendio in casa, morto un anziano disabile: non è riuscito a scampare alle fiamme (Di martedì 25 gennaio 2022) Un anziano disabile è morto alle prime ore di questa mattina, in seguito ad un Incendio divampato nella sua casa . È accaduto a Olbia : l'uomo, 73 anni e costretto sulla sedia a rotelle, non è ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Unprime ore di questa mattina, in seguito ad undivampato nella sua. È accaduto a Olbia : l'uomo, 73 anni e costretto sulla sedia a rotelle, non è ...

