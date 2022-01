In arrivo dal PSG: può giocare già contro il Napoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli ultimi giorni di calciomercato vedono le trattative entrare nel vivo. Tutte le squadre lavorano per avere le rose al completo per la seconda metà di stagione, col fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in estate. In attesa di possibili nuovi scenari del mercato azzurro, è da segnalare un importante trattativa entrata nel vivo per il Venezia, prossima avversaria del Napoli in campionato alla ripresa. Napoli-Venezia (Imago) Venezia, rinforzo dal PSG: arriva Dagba Il club arancioneroverde ha messo nel mirino Colin Dagba, terzino destro del PSG. Confermato l’interesse della squadra veneta che ha chiesto il giocatore in prestito gratuito fino a giugno, con ingaggio pagato per intero. Il PSG ha accettato l’offerta del Venezia, mostrandosi disponibile a cedere ora il calciatore. Il tecnico dei veneti Paolo Zanetti attende il sì del terzino, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli ultimi giorni di calciomercato vedono le trattative entrare nel vivo. Tutte le squadre lavorano per avere le rose al completo per la seconda metà di stagione, col fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in estate. In attesa di possibili nuovi scenari del mercato azzurro, è da segnalare un importante trattativa entrata nel vivo per il Venezia, prossima avversaria delin campionato alla ripresa.-Venezia (Imago) Venezia, rinforzo dal PSG: arriva Dagba Il club arancioneroverde ha messo nel mirino Colin Dagba, terzino destro del PSG. Confermato l’interesse della squadra veneta che ha chiesto il giocatore in prestito gratuito fino a giugno, con ingaggio pagato per intero. Il PSG ha accettato l’offerta del Venezia, mostrandosi disponibile a cedere ora il calciatore. Il tecnico dei veneti Paolo Zanetti attende il sì del terzino, ...

Advertising

NetflixIT : Dal gioco del calamaro alla rapina del secolo: Park Hae-soo sarà Berlino nel remake coreano de La casa di carta, in… - SassuoloUS : #Calciomercato: ufficiale l'arrivo dell'attaccante Emil #Ceide dal Rosenborg! Benvenuto Emil ???? Il comunicato è o… - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, in arrivo Pietro #Pellegri ma in prestito dal @AS_Monaco, non dal @acmilan - Spazio_Napoli : In arrivo dal PSG: può giocare già contro il Napoli - RaffaeleRaimon2 : RT @GiovannaDiTroia: ?? #WhatsApp più sicuro anche da desktop: in arrivo la verifica in due passaggi >>> -