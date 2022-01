Il presidente Biden insulta un reporter a microfono ancora acceso

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 25 gennaio 2022) Incidente di torpiloquio per ildegli Stati Uniti Joeal termine di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Come documentato anche in video dalla Cnn ilamericano ha detto "stupido figlio di..." dopo che un giornalista di Fox News, network palesemente schierato su posizioni filo repubblicane e di destra, gli aveva rivolto una domanda sull'inflazione. La frase è stata distintamente registrata dal. Dalla Cnn si fa notare che negli ultimi giorniha mostrato sempre più fastidio nei confronti delle domande della stampa nei suoi briefing.