Horizon Forbidden West: qual è l’età di Aloy? (Di martedì 25 gennaio 2022) In questo articolo su Horizon Forbidden West aiuteremo i lettori a capire qual è l’età di Aloy, la letale guerriera protagonista del gioco Horizon Forbidden West è il secondo titolo della serie di Horizon sviluppato da Guerrilla Games e anche in questo nuovo capitolo i giocatori potranno vestire i panni di Aloy. Aloy è una giovane guerriera molto capace appartenente alla tribù dei Nora e vivendo la storia di Horizon Zero Dawn i giocatori hanno avuto modo di affezionarsi a lei. Sin da quando venne mostrato il primo trailer i giocatori sono rimasti molto colpiti dall’aspetto della protagonista, dato che appare molto diversa rispetto al primo capitolo. Una piccola ma ... Leggi su tuttotek (Di martedì 25 gennaio 2022) In questo articolo suaiuteremo i lettori a capiredi, la letale guerriera protagonista del giocoè il secondo titolo della serie disviluppato da Guerrilla Games e anche in questo nuovo capitolo i giocatori potranno vestire i panni diè una giovane guerriera molto capace appartenente alla tribù dei Nora e vivendo la storia diZero Dawn i giocatori hanno avuto modo di affezionarsi a lei. Sin da quando venne mostrato il primo trailer i giocatori sono rimasti molto colpiti dall’aspetto della protagonista, dato che appare molto diversa rispetto al primo capitolo. Una piccola ma ...

Advertising

tuttoteKit : Horizon Forbidden West: qual è l'età di Aloy? #GuerrillaGames #HorizonForbiddenWest #PS4 #PS5 #Sony #tuttotek - Roby_Passarelli : Horizon Forbidden West: la Terra sta morendo nello Story Trailer 4K doppiato in italiano - tuttoteKit : Horizon Forbidden West: quali saranno le dimensioni della mappa? #GuerrillaGames #HorizonForbiddenWest #PS4 #PS5… - infoitscienza : Horizon Forbidden West celebrato in una prima video anteprima! Centro perfetto per PlayStation? - infoitscienza : Horizon Forbidden West, ecco come si è trasformato il mondo di gioco -