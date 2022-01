Green pass, 47 denunce contro Draghi (Di martedì 25 gennaio 2022) Azione eclatante del partito Italexit di Gianluigi Paragone. Martedì scorso la sezione di Italexit Biella ha depositato presso la caserma locale 47 denunce contro Draghi e i suoi recenti provvedimenti considerati discriminatori. Gli attivisti si sono dati appuntamento fuori dalla caserma dei carabinieri di via Fratelli Rosselli a Biella e si sono messi educatamente e civilmente in coda per poi presentare ognuno una denuncia nei confronti del presidente del consiglio Mario Draghi. A preparare per tutti la querela già prestampata un avvocato di Genova. Come spiega anche La Stampa, “Draghi sarebbe accusato sulla base dell’articolo 610 del codice penale che recita «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni». ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 25 gennaio 2022) Azione eclatante del partito Italexit di Gianluigi Paragone. Martedì scorso la sezione di Italexit Biella ha depositato presso la caserma locale 47e i suoi recenti provvedimenti considerati discriminatori. Gli attivisti si sono dati appuntamento fuori dalla caserma dei carabinieri di via Fratelli Rosselli a Biella e si sono messi educatamente e civilmente in coda per poi presentare ognuno una denuncia nei confronti del presidente del consiglio Mario. A preparare per tutti la querela già prestampata un avvocato di Genova. Come spiega anche La Stampa, “sarebbe accusato sulla base dell’articolo 610 del codice penale che recita «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni». ...

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - CottarelliCPI : L’On. Cunial annuncia di 'aver chiamato i carabinieri' dopo essere stata fermata all'ingresso del seggio drive-in p… - VittorioSgarbi : Green pass, Gren pass base, Super Green pass. Sapete che vi dico? Avete rotto er c…! (In diretta alle 10,45)… - dariodav711 : RT @Lorenzo62752880: Turismo, Federalberghi: 'Siamo sull'orlo del collasso. Penalizzati dal Super Green Pass, a Madrid dove non c'è tale r… - Lucaarggh : RT @liliaragnar: IL CASOCRONACA Trombosi dopo #AstraZeneca: 'Ora trattata come una No vax'Antonella Bonetta, insegnante di Robecco, ha chie… -