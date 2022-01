“Geo” | crostata di ricotta di Diego Scaramuzza

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 25 gennaio 2022), cuoco contadino di Mestre, ha proposto una delle sue ricette all’interno di Geo, lo storico programma di Rai3 condotto, ogni pomeriggio, da Sveva Sagramola. Nel dettaglio, il cuoco ci ha insegnato a preparare ladi. Ingredienti Per la pasta: 1 uovo intero + 1 tuorlo, 150 g zucchero, 100 g burro morbido, ½ bustina lievito per dolci, 275 g farina 0 Farcia: 1 buccia di arancio naturale, 200 g, 500 g radicchio di Verona, 250 g zucchero, q.b. zucchero a velo Procedimento Prepariamo la frolla: lavoriamo la farina con il burro morbido a pezzetti, in modo da sabbiare il composto. Aggiungiamo lo zucchero, il lievito per dolci e, infine, le uova, intero ed un tuorlo. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo e compatto. Lo avvolgiamo nella pellicola e lasciamo ...