Generali | no di Tononi | Guerra | Mondardini e Marcegaglia Rumors | l' addio di Pucci? In disaccordo sulla governance

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 25 gennaio 2022) No di Massimo, di Andrea, di Monicae di Emma. La scrematura della long list per passare alla short list è un processo complesso che si concluderà attorno al 14 febbraio con una riunione del comitato nomine a cui seguirà a ruota un consiglio di amministrazione ad hoc per andare avanti con la stesura della lista del consiglio uscente da presentare in assemblea. Un processo di continui feedback fra comitato e Russell Reynolds. L’elenco di 28 nomi depositato la scorsa settimana dalla società di head hunter incaricata la procedura registra però una serie di defezioni di potenziali consiglieri indipendenti/presidenti di peso subito all’inizio. Segui su affaritaliani.it