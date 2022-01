Firenze: al Teatro Puccini Paolo Hendel in «La giovinezza è sopravvalutata» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Tutto e? iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei...’» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Tutto e? iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei...’» L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: al Teatro Puccini Paolo Hendel in «La giovinezza è sopravvalutata» - PadovanicNicola : RT @intoscana: Torna il Giorno della Memoria che la @regionetoscana celebrerà giovedì 27 gennaio con una giornata di eventi in diretta str… - SonkyK : RT @intoscana: Torna il Giorno della Memoria che la @regionetoscana celebrerà giovedì 27 gennaio con una giornata di eventi in diretta str… - MarcoRandellini : RT @intoscana: Torna il Giorno della Memoria che la @regionetoscana celebrerà giovedì 27 gennaio con una giornata di eventi in diretta str… - intoscana : Torna il Giorno della Memoria che la @regionetoscana celebrerà giovedì 27 gennaio con una giornata di eventi in di… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Teatro Un anno alla corte dei Gonzaga: l'Arte di Vivere a Palazzo Te ... dai musei Correr di Venezia, Stibbert e Mozzi Bardini di Firenze, e dal Museumslandschaft Hessen ... nonché un nutrito cartellone di danza, musica, teatro. E a maggio il convegno online Il gusto per le ...

Giorno della Memoria, Meeting con la Regione a La Compagnia Come lo scorso anno l'evento si svolgerà a distanza, presso il Cinema Teatro La Compagnia di Firenze, a cui si collegheranno in streaming da centinaia di scuole della Toscana e dove giovedì prossimo, ...

Firenze: al Teatro Verdi l’Orchestra della Toscana (ORT) guidata da William Chiquito Firenze Post Firenze: al Teatro Puccini Paolo Hendel in «La giovinezza è sopravvalutata» «Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta d ...

Giorno della Memoria, il 27 gennaio dal Cinema "La Compagnia" per non dimenticare A venti anni dal primo Treno della Memoria è ancora intenso il lavoro della Toscana per ricordare, non dimenticare, trasmettere alle giovani generazioni la vergogna e l’inferno dei lager nazisti. A ma ...

... dai musei Correr di Venezia, Stibbert e Mozzi Bardini di, e dal Museumslandschaft Hessen ... nonché un nutrito cartellone di danza, musica,. E a maggio il convegno online Il gusto per le ...Come lo scorso anno l'evento si svolgerà a distanza, presso il CinemaLa Compagnia di, a cui si collegheranno in streaming da centinaia di scuole della Toscana e dove giovedì prossimo, ...«Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta d ...A venti anni dal primo Treno della Memoria è ancora intenso il lavoro della Toscana per ricordare, non dimenticare, trasmettere alle giovani generazioni la vergogna e l’inferno dei lager nazisti. A ma ...