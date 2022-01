Eurovision 2022: annunciati i conduttori RAI (Di martedì 25 gennaio 2022) Il prossimo Eurovision 2022 si svolgerà in Italia, a Torino. Il fermento è alto e la Rai ha scelto la coppia di commentatori. Chi commenterà l’Eurovision 2022 per l’Italia? Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio ci accompagneranno in questo Eurovision 2022, che si svolgerà nel mese di maggio. La coppia, già insieme nel corso della fortunata edizione che ha visto trionfare i Måneskin, si riunirà negli studi RAI. L’annuncio ufficiale arriva da Carolina Di Domenico e Mario Acampa che, nel corso dell’allocation draw svoltosi a Palazzo Madama, in quel di Torino, hanno dato l’annuncio. A presenziare ci sarebbe dovuto essere anche Gabriele Corsi, ma è stato bloccato da un tampone che ne ha certificato la positività al Covid. Eurovision 2022: il dopo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Il prossimosi svolgerà in Italia, a Torino. Il fermento è alto e la Rai ha scelto la coppia di commentatori. Chi commenterà l’per l’Italia? Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio ci accompagneranno in questo, che si svolgerà nel mese di maggio. La coppia, già insieme nel corso della fortunata edizione che ha visto trionfare i Måneskin, si riunirà negli studi RAI. L’annuncio ufficiale arriva da Carolina Di Domenico e Mario Acampa che, nel corso dell’allocation draw svoltosi a Palazzo Madama, in quel di Torino, hanno dato l’annuncio. A presenziare ci sarebbe dovuto essere anche Gabriele Corsi, ma è stato bloccato da un tampone che ne ha certificato la positività al Covid.: il dopo ...

