Eric Cantona: 27 anni fa il francese passò dal calcio al Kung Fu (Di martedì 25 gennaio 2022) Eric Cantona è uno dei grandi campioni che la Francia ha regalato al calcio. L’attaccante ha dato spettacolo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, giocando in diverse squadre del suo paese come l’Auxerre, il Marsiglia o il Bordeaux. Ma soprattutto Cantona ha stupito alle pendici dell’Old Trafford con la maglia del Manchester United, dove è diventato “The King“. Il francese è approdato in Inghilterra nel 1992 e dopo 5 stagioni i Red Devils, grazie a lui, contavano in bacheca 4 Premier League e 2 Fa Cup. La sua esperienza britannica non fu contraddistinta solo da goal e talento, ma anche da quella sua follia che lo ha reso protagonista di tanti episodi sopra le righe. Ed è per questo che tutti gli innamorati del calcio ricordano un episodio ... Leggi su zon (Di martedì 25 gennaio 2022)è uno dei grandi campioni che la Francia ha regalato al. L’attaccante ha dato spettacolo tra gli’80 e gli’90, giocando in diverse squadre del suo paese come l’Auxerre, il Marsiglia o il Bordeaux. Ma soprattuttoha stupito alle pendici dell’Old Trafford con la maglia del Manchester United, dove è diventato “The King“. Ilè approdato in Inghilterra nel 1992 e dopo 5 stagioni i Red Devils, grazie a lui, contavano in bacheca 4 Premier League e 2 Fa Cup. La sua esperienza britca non fu contraddistinta solo da goal e talento, ma anche da quella sua follia che lo ha reso protagonista di tanti episodi sopra le righe. Ed è per questo che tutti gli innamorati delricordano un episodio ...

