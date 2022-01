Edicola Quirinale: Colle e governo, doppio nodo da sciogliere (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - La notizia non sono le votazioni che si sono aperte nell'aula di Montecitorio, ma le trattative che hanno ricevuto un'accelerazione in una sequenza di incontri tra i quali quello tra Salvini e Draghi. Sintetizza tutto sobriamente ‘Il Sole 24 ore” con questo titolo: “Primo scrutinio in bianco. Parte il dialogo su Draghi ma la trattativa è difficile”. Lina Palmerini evidenzia che “la vera novità di ieri è stato un cambiamento nel ruolo del premier”, e ciò significa che “vuole contribuire a trovare la soluzione” anche perché “non renderebbe giustizia alla sua autorevolezza essere il frutto di un'emergenza più che di una scelta politica dei partiti”. Il leader della Lega, nota ancora Palmerini, ha l'opportunità di “giocare da regista”. A ogni buon conto, in un'analisi firmata da Roberto D'Alimonte, il quotidiano di Confindustria sottolinea che “i numeri non giustificano un nome di ... Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - La notizia non sono le votazioni che si sono aperte nell'aula di Montecitorio, ma le trattative che hanno ricevuto un'accelerazione in una sequenza di incontri tra i quali quello tra Salvini e Draghi. Sintetizza tutto sobriamente ‘Il Sole 24 ore” con questo titolo: “Primo scrutinio in bianco. Parte il dialogo su Draghi ma la trattativa è difficile”. Lina Palmerini evidenzia che “la vera novità di ieri è stato un cambiamento nel ruolo del premier”, e ciò significa che “vuole contribuire a trovare la soluzione” anche perché “non renderebbe giustizia alla sua autorevolezza essere il frutto di un'emergenza più che di una scelta politica dei partiti”. Il leader della Lega, nota ancora Palmerini, ha l'opportunità di “giocare da regista”. A ogni buon conto, in un'analisi firmata da Roberto D'Alimonte, il quotidiano di Confindustria sottolinea che “i numeri non giustificano un nome di ...

