Ecco chi è l’uomo a cui si affida Manfredi per avere Napoli pulita per quanto possibile

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ sul fronte rifiuti che l’erainizia davvero ad imporsi nella realtà. Prima con la scelta fatta in consiglio comunale il 3 dicembre scorso per l’impianto di compostaggio a Ponticelli (che dovrebbe essere il primo di 3). Ora scegliendo la nuova governance di Asia, la partecipata che si occupa della raccolta. Niente più presidente e cda, ma amministratore unico. L’assemblea dei soci conclusa poco fa a Palazzo San Giacomo, ha archiviato l’esperienza del presidente Maria De Marco, dell’amministratore Claudio Crivaro e di Daniele Fortini, che erano già dimissionari da qualche giorno, per inaugurare quella di un “tecnico”: l’ingegner Domenico Ruggiero. Già direttore di Sapna, la partecipata dell’ex Provincia che si occupa gestione integrata dei rifiuti, è luidi...

Advertising

VittorioSgarbi : Ecco chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica. Vi piace? - VittorioSgarbi : Il - fattoquotidiano : CONDANNATI (CON SENTENZE DEFINITIVE) - Mafiosi, tangentari e anche chi favorì la prostituzione. Da Denis Verdini a… - RN96017185 : RT @CpLeielui: E per la gioia di chi chiedeva......... Ecco il pelo. Va bene così spostata? ???????? - rpalazzolo : RT @Fabopolis: Quando terrorizzi tutti succede questo. Ecco perchè persone come @BallouxFrancois e @SilvestriMd sono da RT e seguire il più… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi

Corriere dello Sport

perché l'industria americana delle quattro ruote trova nella famosa città del Nevada il ... Pervorrà le prestazioni, ci sarà una versione con oltre 670 cv, 1.075 Nm e un'accelerazione da 0 a ...Volano insulti contro Draghi:apre il fuoco (in aula) a urne aperteLa prima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni nell'Aula di Montecitorio si è conclusa: le schede bianche sono state 672, nessuno ha raggiunto la maggioranza d ...Bonus 100 euro in busta paga, novità da quest’anno. La Legge di Bilancio approvata alla fine del mese di dicembre ha introdotto diverse novità in ambito fiscale: oltre al tagl ...