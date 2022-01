Covid, oggi 4627 nuovi positivi e 288 guariti e purtroppo altri 7 decessi in Abruzzo (Di martedì 25 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 4627 (di età compresa tra 2 mesi e 101 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 197797. Dei positivi odierni, 3617 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 53 e 89 anni, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, mentre 2 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla Asl) e sale a 2765. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 98041 dimessi/guariti (+288 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 2 mesi e 101 anni) icasialregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 197797. Deiodierni, 3617 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7casi (di età compresa tra 53 e 89 anni, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, mentre 2 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solodalla Asl) e sale a 2765. Nel numero dei casisono compresi anche 98041 dimessi/(+288 rispetto a ieri). Gli attualmentein ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi su @repubblica io @Massi_Fantini84 facciamo alcune riflessioni sulla quarta dose di vaccino #Covid_19 e provia… - francescocosta : Oggi su Morning: guida alla sopravvivenza alle maratone tv sul Quirinale; un’altra “infermiera killer” che non lo e… - zaiapresidente : ??? COVID, DAI GOVERNATORI UNA POSIZIONE FORTE: BISOGNA CAMBIARE APPROCCIO. ??? Oggi in un incontro a Roma le Regi… - thomasschael : RT @Fiaso_it: ??Dai traumi ai tumori: ecco i reparti per curare i ricoverati con il #Covid. Il @sole24ore di oggi, nell'articolo di @marziob… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid in #Svizzera, gli ultimi dati. #notizie -