Coppa d'Africa: sale a 8 vittime il bilancio della ressa a Yaoundè (Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo le ultime informazioni, una folla si sarebbe assiepata davanti all' ingresso meridionale dello stadio Olembe nella capitale camerunese di Yaounde per vedere la nazionale del Paese ospitante giocare...

