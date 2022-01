Calciomercato Torino, occhi su Ricci: si può chiudere a breve (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Torino, il club granata sulle tracce di Samuele Ricci dell’Empoli. Pista calda, si può chiudere a breve Come riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, il Torino ha messo nel mirino Samuele Ricci, giovane rivelazione dell’Empoli. Una pista calda quella che stanno seguendo i granata, che potrebbero chiudere l’affare a breve dopo aver ricevuto la chiusura da parte di Naithan Nandez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022), il club granata sulle tracce di Samueledell’Empoli. Pista calda, si puòCome riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, ilha messo nel mirino Samuele, giovane rivelazione dell’Empoli. Una pista calda quella che stanno seguendo i granata, che potrebberol’affare adopo aver ricevuto la chiusura da parte di Naithan Nandez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

